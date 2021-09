Ouvidoria Estudantil do TCE-AM será expandido para mais 12 escolas

O Projeto Ouvidoria Estudantil, idealizado pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas, será expandido para mais 12 escolas da rede pública de Manaus. Atualmente, o projeto contemplava, de forma piloto, três escolas.

“O projeto foi tão exitoso que já estamos alinhando com a Secretaria Municipal de Ensino (Semed) de Manaus para expansão, incluindo mais estudantes, garantindo a capacitação e o fortalecimento desse elo com as escolas”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

As novas escolas que receberão o projeto são: Rodolpho Valle, Abílio Nery, Lucila Freitas, Siria Mamed, Prof Dulcenides dos Santos, Ana Mota Braga, Dr. Sérgio Alfredo Pessoa Figueredo, Waldir Garcia, Vila Da Felicidade, Dr. Rdo. Nonato Magalhães Cordeiro, Prof Jarlece da Conceição e Aristófanes Bezerra de Castro.

As tratativas foram realizadas na manhã desta quinta-feira (2), durante reunião entre a equipe técnica da Ouvidoria do TCE-AM, com a participação do ouvidor do Tribunal, conselheiro Érico Desterro, e os diretores das novas escolas contempladas.

“O nosso intuito sempre foi estender o projeto a um maior número de escolas, pois a nossa intenção é criar canais de comunicação direto entre os alunos, a direção das instituições de ensino e a Semed. Por este canal, fazer acontecer a participação efetiva da comunidade escolar nas ações públicas da sociedade”, destacou o conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Érico Desterro.

A reunião teve como pauta a apresentação do projeto, distribuição dos materiais de divulgação e planejamento para a eleição dos novos alunos ouvidores. Além dos gestores das novas escolas integrantes, o encontro contou ainda com a participação de representantes da Semed.

“Com a chegada do projeto a novas escolas, nós estaremos levando mecanismos de gestão democrática para essas instituições de ensino. Na medida em que expandimos o Ouvidoria Estudantil, envolvemos mais alunos e comunidade nas decisões da escola e no acompanhamento de tudo que acontece no ambiente escolar”, disse o representante da Semed, Luiz Carlos.

Sobre o projeto

O Ouvidoria Estudantil é uma parceria da Ouvidoria do TCE-AM com a Semed, que tem o intuito capacitar os alunos da rede pública de ensino, promovendo o protagonismo estudantil na gestão escolar bem como a participação cidadã, além de fortalecer o controle social.

As escolas escolhidas para fazerem parte do projeto foram a Escola Municipal Antônia Pereira, no bairro Santa Etelvina (zona norte); a Escola Municipal Abílio Alencar, na rodovia AM 010 (zona rural de Manaus); e a Escola Municipal Dalvina Oliveira, no bairro Tarumã (zona oeste).

Fonte: Asscom TCE-AM