Ouvidoria do TCE-AM promove oficina para gestores e coordenadores do projeto Ouvidoria Estudantil

Na manhã desta quarta-feira (13), a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou a ‘Oficina de Gestão da Ouvidoria Estudantil nas escolas’, o encontro ocorreu na Escola de Contas Públicas da Corte de Contas amazonense.

Com o intuito de explicar os detalhes do projeto, esclarecer dúvidas e buscar alternativas para a adaptação da Ouvidoria Estudantil à realidade das escolas, a Ouvidoria do TCE-AM reuniu os gestores e coordenadores das instituições de ensino que participam do projeto.

“Promovemos esse encontro porque nós queremos ouvir os gestores, que estão no dia a dia com os alunos, se o projeto está alinhado, realmente, à realidade das escolas. Ou seja, se o que foi proposto tem como ser atingido. Além de esclarecer dúvidas e elaborar, em conjuntos, alternativas para possíveis problemas”, disse o diretor da Ouvidoria do TCE-AM, Harleson Arueira.

A reunião contou, ainda, com a fala do secretário da Secretaria de Controle Externo (Secex) do Tribunal, Jorge Lobo, que falou sobre a existência de um departamento específico de educação para tratar as demandas referentes à Ouvidoria Estudantil.

O projeto é uma parceria da Ouvidoria do TCE-AM com a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed), e tem como objetivo capacitar os alunos da rede pública de ensino, promovendo o protagonismo estudantil na gestão escolar, bem como a participação cidadã, além de fortalecer o controle social.

As escolas que participam do Ouvidoria Estudantil são Abílio Alencar, Abílio Nery, Ana Mota Braga, Antônia Pereira, Aristófanes Bezerra de Castro, Dalvina Oliveira, Dulcenides dos Santos, Jarlece da Conceição, Lucila Freitas, Raimundo Nonato Magalhães Cordeiro, Rodolpho Valle, Síria Mamed, Vila Da Felicidade e Waldir Garcia.