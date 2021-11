Ouvidoria do TCE-AM inicia atendimento presencial em Barcelos

Após passar pelos municípios de Maués, Novo Airão, Parintins, Rio Preto da Eva e Tabatinga, a equipe da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) desembarcou, no último sábado (30), em Barcelos para iniciar as ações válidas pelos projetos Ouvidoria + Presente e Rodas de Cidadania.

“A Ouvidoria+Presente é um sucesso no interior do Amazonas. Conseguimos aproximar, ainda mais, o Tribunal da sociedade e, acima de tudo, ouvir presencialmente as demandas da população. Nossa intenção é que o projeto seja continuado e estendido para outras cidades”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Com atividades de panfletagem e divulgação dos trabalhos da Ouvidoria e do TCE-AM desenvolvidas desde segunda-feira (1), o atendimento presencial no município iniciou nesta quarta-feira (3) e seguirá até hoje (4), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em dois horários diferentes. Pela manhã, das 8h às 12, e à tarde, das 14h às 16h.

“Estamos ansiosos para a realização de mais uma etapa dos nossos projetos no interior do Amazonas. Devido as nossas ações, os moradores mais afastados da capital amazonense conseguem registrar suas demandas e nos ajudar a fiscalizar a aplicação correta dos recursos públicos”, disse o conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Érico Desterro.

Para culminar a passagem da Ouvidoria pelos municípios amazonenses, ao final dos atendimentos presenciais, é realizada uma audiência pública, que contará com as presenças do presidente do TCE-AM, Mario de Mello, e do ouvidor do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Em Barcelos, o encontro será nesta sexta-feira (5), às 10h, na Escola Dr. Francisco Javier, com o cumprimento de todas as medidas sanitárias de saúde relacionadas à Covid-19.

Fonte: Asscom TCE-AM