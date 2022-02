Ouvidor do TCE-AM participa de leitura de mensagem do prefeito de Manaus na CMM

Representando o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o conselheiro-ouvidor da Corte de Contas, Josué Cláudio, participou, na manhã desta quarta-feira (2), da abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Manaus (CMM). O evento, realizado na sede do Legislativo municipal, também foi palco da leitura da mensagem do executivo municipal, realizada pelo prefeito David Almeida.

“É uma alegria estar aqui representando a Corte de Contas amazonense, após pedido especial do nosso presidente, conselheiro Érico Desterro. Grande parte dos serviços públicos realizados em Manaus são oriundos da execução do orçamento do executivo municipal, portanto é fundamental que órgãos de controle, em especial o Ministério Público e o Tribunal de Contas, estejam participando desse evento constitucional e cidadão”, destacou o conselheiro-ouvidor Josué Cláudio.

O conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Josué Cláudio, ressaltou a importância das relações institucionais que órgãos públicos dos âmbitos estaduais e municipais devem manter em prol do cidadão amazonense.

“A questão das relações entre poderes, instituições e órgãos públicos é algo fundamental. Quem ganha com essas boas relações é o cidadão, que terá certeza de que os serviços incumbidos a cada um desses representantes públicos estão sendo realizados da melhor forma possível, sempre com respeito aos cofres públicos”, apontou o ouvidor do TCE-AM, Josué Cláudio, presente na solenidade representando o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, que presidia, no mesmo horário, a sessão ordinária do Tribunal.

Durante a leitura da mensagem anual, além de uma retrospectiva dos atos feitos pela Prefeitura de Manaus em 2021, o prefeito David Almeida destacou os desafios que serão enfrentados pelo Executivo municipal, segundo ele, focado na recuperação da economia e na promoção de empregos.

“Esse ano nós temos tudo programado para potencializarmos diversos setores da economia manauara, entre o início e conclusão de obras públicas, fomentação de setores específicos e pontuais, como mercados, feiras, mobilidade urbana, além de setores fundamentais como saúde, educação e segurança”, disse o prefeito David Almeida.

Além do conselheiro Josué Cláudio, também estiveram presentes na solenidade o governador do Amazonas, Wilson Lima; o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade; o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta; o procurador-geral de Justiça Alberto Rodrigues Júnior, entre outros gestores estaduais e municipais e parlamentares.

