OAB Rondônia lançou Laboratório da Inovação

A OAB Rondônia, por meio da Escola Superior da Advocacia, lançou na sexta-feira (29), o lançamento do Laboratório da Inovação (Adv Lab), um projeto inovador com foco no empreendedorismo. O evento terá início às 14h, com o “MeetUp, um futuro de possibilidades”.

O Adv Lab é um projeto de campanha do presidente Márcio Nogueira, em que os profissionais da advocacia irão ser preparados para formatar o seu modelo de negócio. Karoline Monteiro, diretor-geral da ESA, explica o foco é ensinar o advogado a observar as diversas oportunidades. “O projeto será apresentado hoje no final da tarde, quando serão abertas as inscrições para todos participarem. O Laboratório da Inovação vai proporcionar um novo conhecimento, que vai além da formação universitária, considerando a evolução e formatação do empreendedorismo diante dessa nova realidade e alto índice de jovens advogados”, afirma.

Para o presidente Márcio Nogueira, o Adv Lab é uma possibilidade que o advogado terá para dar início a um novo modelo de negócios, dentre os vários caminhos que a advocacia oferece. “O que queremos é que os advogados saibam inovar, atender às necessidades dos seus clientes, com conhecimento em gestão, em marketing, em fechamento de negócios, para que ele possa ser um profissional completo e diferenciado, utilizando a tecnologia a seu favor”, garante.

Fonte: ASCOM OAB-RO