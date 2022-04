O Não de Bolsonaro a Michel Temer para revogar o perdão a Daniel Sllveira

Michel Temer, ex-Presidente da República, sugeriu que Jair Bolsonaro revogasse o decreto no qual o Presidente concedeu perdão a Daniel Silveira. A justificativa: evitar uma crise institucional que se levanta, mormente com a oposição partindo pra cima com pedidos de anulação do ato ante o Supremo Tribunal Federal, à exemplo das ações intentadas pela Rede Sustentabilidade e do próprio pedido isolado do Senador Renan Calheiros.

Segundo Temer, a decisão do Supremo Tribunal Federal contra o Deputado Daniel Silveira sequer teria produzido o efeito jurídico do trânsito em julgado. Nessas circunstâncias, o ideal seria que o Presidente Jair Bolsonaro revogasse, pelo menos de então, o decreto que concedeu o perdão à Daniel Silveira.

Temer ainda sugeriu que essa iniciativa pudesse posteriormente sobrevir, e que, por ora, importaria que se evitasse uma crise institucional entre os Poderes da República. Para Temer o momento seria de cautela e a revogação poderia reacender um diálogo entre Bolsonaro e o STF. Em nota no Twitter, Bolsonaro respondeu imediatamente à sugestão: Não!