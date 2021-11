No DF, acusado de atacar mulher uma semana após conhecê-la é condenado por tentativa de feminicídio

Distrito Federal – Wesley Lopes Queiroz foi condenado pelo Tribunal do Júri de Santa Maria à pena de seis anos de prisão por atacar uma mulher com golpe de faca nas costas, em frente a estabelecimento comercial da cidade. A sessão de julgamento foi nessa quinta-feira, 18/11.

O crime ocorreu na noite do dia 9 de março de 2020, em frente a um bar da região administrativa de Santa Maria. Uma semana antes do crime, vítima e acusado tiveram um envolvimento amoroso nesse mesmo local. No dia dos fatos, a vítima estava com uma amiga nas proximidades do estabelecimento, momento em que o acusado se aproximou e começou a discutir com ela. Ao afastar-se de Wesley, a vítima foi atacada com um golpe de faca nas costas.

Em plenário, os jurados acolheram a acusação do Ministério Público do DF de que o delito teria sido praticado por razões de condição de sexo feminino, tendo em vista que foi cometido com menosprezo e discriminação à condição feminina, e ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi abordada de surpresa, em circunstâncias que não esperava ser atacada.

Com a decisão soberana dos jurados, o juiz presidente do Júri declarou o réu condenado por tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, IV e VI, e § 2º-A, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Wesley deverá cumprir a pena de reclusão inicialmente em regime semiaberto e não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Ao dosar a pena, o juiz considerou desfavoráveis os antecedentes do réu, que possui duas condenações penais, uma por tráfico de drogas e outra por porte ilegal de arma de fogo, “a indicar maior reprovabilidade”, segundo o magistrado.

Processo: 0701653-96.2020.8.07.0010

Fonte: Asscom TJDFT