No Amazonas, MP acompanha preparativos para eleição suplementar em Coari

O Ministério Público do Amazonas, pelo Centro de Apoio às Promotorias Eleitorais (CAO-PDC), acompanha os últimos preparativos para a eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito de Coari. O coordenador do CAO-Eleitoral, Procurador de Justiça Mauro Roberto Veras Bezerra e os promotores de Justiça Thiago de Melo Roberto Freire, Rafael Augusto Castilho da Fonseca e Márcio Pereira de Melo participaram, ontem, 30/11, de reunião com as juízas responsáveis pelo pleito e propaganda eleitoral e com membros das Forças de Segurança, para alinhar procedimentos e assegurar a tranquilidade das eleições marcadas para o próximo dia 05/12. A reunião ocorreu na sede do Cartório Eleitoral da 8ª Zona, em Coari.

“A atuação do MP é de acompanhamento de todo o processo. Pontuamos questões estratégicas necessárias à lisura e tranquilidade do pleito, começando pelo entendimento de como funciona o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e sua importância para o êxito do processo da segurança eleitoral”, explicou Mauro Veras Bezerra.

Durante a reunião, foram definidas as ações específicas das polícias Civil e Militar, bem como das Forças de Segurança, voltadas ao policiamento ostensivo, de inteligência e de fiscalização nos portos e aeroportos. Todo o efetivo presente na cidade estará disponível e estarão montadas as estruturas de câmeras de filmagem do município e do Estado.

A juíza do pleito, Mônica do Carmo Chaves, confirmou a definição de um local para recebimento das pessoas flagranteadas, com estrutura para realização de audiência de custódia. A Lei Seca entra em vigor a partir de 18h do sábado, 4/11, e perdura até 24h de domingo, dia do pleito.

Estiveram presentes, além dos membros do MPAM, as magistradas Mônica do Carmo Chaves e Juline Rosa Neres, o Secretário de Segurança Pública do Amazonas, General Mansour; Mauro Betti, Procurador do Estado; João Marcello Rodrigues Uchoa, Delegado da Polícia Federal; Alberto Simonetti, Secretário de Segurança Pública de Coari, e Jaime dos Santos, Secretário Adjunto de Segurança Pública.

Fonte: Asscom MPAM