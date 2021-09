No Acre, homem é condenado a 13 anos de reclusão por matar amigo depois de bebedeira

Na última sexta-feira, dia 24, ocorreu sessão do Tribunal do Júri em Brasileia-AC, na qual um homem foi condenado por homicídio qualificado. Ele deve cumprir 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

De acordo com os autos, o réu estava há mais de uma semana ingerindo álcool puro com o seu amigo, que se tornou a vítima. O delito ocorreu neste ano e foi praticado durante o período noturno, na casa onde eles estavam bebendo, na zona rural do município.

Os jurados admitiram a ocorrência das seguintes qualificadoras: motivo fútil, uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Contudo, na dosimetria da pena foram considerados os bons antecedentes criminais e o fato de ter havido confissão espontânea, portanto constando como atenuantes.

Ele também foi condenado ao pagamento de indenização em favor dos familiares da vítima, no valor de R$ 10 mil.

Processo n° 0000218-83.2021.8.01.0003

Fonte: Asscom TJAC