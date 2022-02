No Acre, acusado de homicídio confessa ter confundido a vítima com outra pessoa

Acre – Três homens foram pronunciados pelo Tribunal do Júri em Manoel Urbano, no Acre, pela acusação de matar um jovem e tentar matar outro em frente de Escola. Eles irão à Júri Popular para serem julgados pelo cometimento de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e participação em organização criminosa.

O crime ocorreu em dezembro de 2017. Um dos réus confessou que estava na garupa de uma motocicleta, sacou uma arma de fogo e disparou cinco tiros contra as vítimas. O que faleceu, possuía 17 anos de idade e o outro lesionado, 15.

A partir do interrogatório, a investigação policial apontou que o acusado estava à procura de outra pessoa, devido a questões de vingança entre os membros de facção criminosa, mas confundiu o alvo porque as vítimas estavam com roupas semelhantes.

Os outros dois negaram o envolvimento no delito e pediram absolvição. No entanto, todos seguem presos preventivamente até o julgamento.

Fonte: Asscom TJAC