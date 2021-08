MPAM investiga serviço de empresa contratada para limpeza pública em Careiro da Várzea

O Ministério Público do Amazonas está investigando empresa de limpeza urbana, por negligenciar o serviço licitado que, atualmente, vem sendo desempenhado pela Secretaria Municipal de Obras, e não pela empresa contratada.

De acordo com denúncia recebida pelo órgão ministerial, a prefeitura de Careiro da Várzea teria firmado contrato para realizar a limpeza pública da cidade após o período de evasão do Rio Solimões pelo valor de R$ 2 milhões. Entretanto, a empresa contratada não estaria realizando o serviço, que estaria sendo feito por servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras.

“Tais circunstâncias têm prejudicado profundamente a vida dos moradores de Careiro da Várzea, pois estão convivendo diariamente com poeira e lixo pelas ruas, em consequência dos atrasos ocorridos na limpeza do município”, ressaltou o Promotor de Justiça Roberto Nogueira, titular da Promotoria de Justiça de Careiro da Várzea.

O MPAM solicitou da Prefeitura cópias integrais dos procedimentos licitatórios ou de dispensa de licitação, firmados com o propósito de contratar empresas para realizar a limpeza de vias públicas em Careiro da Várzea desde o dia 1º de janeiro de 2021. Solicitou, também, a realização do registro fotográfico da execução do serviço de limpeza, além dos veículos e equipamentos utilizados.

Fonte: Asscom MPAM