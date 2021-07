MPAM abre inscrição para modalidade de teletrabalho, a partir de hoje (26)

Estão abertas, a partir de hoje, 26, e seguem até o próximo dia 30, as inscrições para servidores interessados em atuar no Programa de Teletrabalho do Ministério Público do Amazonas. O programa contempla servidores efetivos e comissionados e é regulamentado pela Resolução CPJ nº 0017/2020. Teletrabalho é a modalidade realizado de forma remota, fora das dependências do órgão, mediante a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.

Os pedidos de inscrição serão submetidos à Comissão de Gestão, para verificação do perfil dos interessados, conforme os critérios estabelecidos no regulamento do programa. A prioridade de participação é assegurada aos servidores com deficiência, que tenham filho(s), cônjuge ou dependente(s) com deficiência, gestantes e mães com filhos de até 24 meses, servidores com jornada reduzida por motivo de saúde, em fruição de licença por motivo de doença em pessoa da família, efetivos, com maior tempo de serviço e idosos.

Os candidatos com inscrição aprovada serão entrevistados individualmente, em data e horário previamente agendados e informados pela Comissão.

O Edital de inscrição foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPAM do dia 23/07.

