MP-AM dá início à construção de sede própria no Município de Anori

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) deu início, no dia 1º de abril, às obras de construção da sede do órgão ministerial no Município de Anori. A nova sede tem previsão de entrega para o terceiro trimestre deste ano e resulta do esforço da atual gestão para dotar de condições adequadas todas as unidades do Ministério Público no interior do Amazonas.

A luta para a construção de sede própria em Anori teve início em 1996, com a instalação no município da 1ª Promotoria de Justiça que, ainda hoje, permanece funcionando no Fórum de Justiça, em espaço cedido pelo Poder Judiciário. A nova sede vai funcionar na Avenida 31 de Março, centro de Anori, em terreno cedido pela Prefeitura, em novembro de 2021.

Desde que assumiu a gestão do MPAM, o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, vem dando prioridade à construção de sedes próprias nos municípios do interior do Amazonas, a fim de garantir que a promoção e o acesso à Justiça estejam garantidos a toda população amazonense. O Programa de Estruturação de Sedes Próprias contempla obras de reforma, adequação e construção em diversos municípios do interior do Amazonas.

Fonte: Asscom MPAM