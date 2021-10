Ministro Dias Toffoli é homenageado pela OAB

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi homenageado nesta terça-feira (19), em sessão extraordinária do Conselho Federal da Ordem do Advogados do Brasil (OAB), com a Medalha Raymundo Faoro, destinada ao reconhecimento de personalidades que se destacam na preservação do Estado Democrático de Direito.

Transparência e justiça

O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, afirmou que o ministro Toffoli, ao presidir o STF e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), primou pela transparência e pela publicidade dos julgamentos, por meio da divulgação das pautas do Plenário com seis meses de antecedência, da disponibilização automática das conclusões dos votos no site do STF e do fortalecimento dos canais de interlocução da Corte com a sociedade. Segundo Santa Cruz, essas medidas demonstram o compromisso de Toffoli com a promoção da Justiça.

Diálogo e harmonia

Em agradecimento, Toffoli disse que a homenagem é valiosa e significativa em termos históricos e ressaltou que a advocacia privada, pela sua dimensão, é a maior das funções da Justiça, ao levar ao Judiciário o clamor da sociedade. O ministro também ressaltou a importância do diálogo, da construção de “pontes” e do relacionamento harmônico entre os Poderes nos regimes democráticos. “Seu exercício é imprescindível para que a convivência democrática seja preservada contra o autoritarismo”, afirmou.

Fonte: Portal do STF