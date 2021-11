Ministra do STJ recebe solidariedade por comentário ofensivo sofrido por colega da Corte

A Ministra do Superior Tribunal de Justiça Assusete Magalhães teria sofrido comentário ofensivo de colega da Corte, no caso do Ministro Francisco Falcão, que, em sessão do STJ e enquanto a magistrada votava ouvira do viva voz do telefone de Benedito Gonçalves, em ligação recebida de Falcão, que “ninguém aguenta mais essa velha”. A Comissão Ajufe Mulheres divulgou nota na quinta-feira, dia 11, em que manifesta solidariedade a Assussete Magalhães.

A sessão em que o episódio teria ocorrido fora em plataforma virtual, e o Ministro Benedito Gonçalves ainda teria tentado fechar o áudio, mas fora possível a colega ouvir o comentário.

Estereótipos de cunho sexista, que historicamente sedimentam violações dos direitos das mulheres foram os termos utilizados pela Ajufe Mulheres para prestar repúdio ao ato, concluindo que essas manifestações sedimentam violações de direitos das mulheres.

O Ministro Francisco Falcão ao ser procurado para esclarecimentos explicou que estava conversando com o colega e que não houve nenhuma relação desse julgamento com o comentário. Não houve notícia sobre qualquer manifestação da magistrada à despeito da matéria.