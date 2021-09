Ministério Público realiza treinamento da primeira turma de Servidores do Programa de Teletrabalho

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) concluiu hoje, 14, o treinamento da primeira turma do Programa de Teletrabalho. A programação do evento iniciou-se no último dia 08, com a palavra de abertura do Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, que destacou o avanço da Instituição sobre o desenvolvimento de sua atuação, mesmo em meio à pandemia.

“A pandemia da covid-19 nos fez amadurecer em vários aspectos, e um deles foi o profissional. Hoje, avançamos para um outro nível de atuação, permitindo-nos velocidade ao trabalho e agilidade nas respostas que a sociedade almeja”, considera o PGJ.

A Contextualização do teletrabalho: conceitos e modelos adotados no serviço público foi o tema abordado pelo Dr. Mauro Saraiva Barros Lima – Administrador, Mestre em Administração Pública e Servidor da Secretaria de Gestão de pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), um dos palestrantes convidados. O Chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) do Ministério Público, Promotor de Justiça Darlan Benevides de Queiroz, trouxe a abordagem sobre “Normas referentes ao Teletrabalho” e o Diretor de Tecnologia do MPAM, Tadeu Medeiros Bezerra, “Orientações sobre o uso de equipamentos, ferramentas tecnológicas e acesso remoto”.

“O Teletrabalho é uma experiência que busca aumentar as metas de produtividade e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida dos servidores a ele submetidos, além de permitir à Administração estudar e implementar o redimensionamento dos espaços físicos e dos procedimentos administrativos. O êxito da experiência significará uma melhor qualidade e produtividade na prestação dos serviços do MPAM à Sociedade amazonense,” declara o Chefe do Ceaf.

O encerramento do treinamento do Programa de Teletrabalho contou com a participação da Educadora Física Camila Duarte Teodoro, que falou sobre “Ergonomia no trabalho”. O Psicólogo Carlos Humberto Cavalcante de Oliveira Ramalho – especialista em Gestão de pessoas, Gestão de saúde, Terapia familiar e TCC, falou sobre “Confiança: a base das equipes de sucesso”.

Ao final das palestras, a Comissão de Gestão do Teletrabalho, proporcionou aos teletrabalhadores um momento para perguntas e esclarecimento de dúvidas.

“Com a pandemia do novo coronavírus, esse processo se acelerou e a experiência demonstrou que muitas atividades podem ser exercidas de forma plena à distância. As audiências por videoconferência passaram a ser regra nesse período, quando antes era exceção. As intimações eletrônicas foram eficazes. As reuniões e os atendimentos ao público foram possíveis na modalidade virtual. Tudo isso num processo sem volta. As Instituições, portanto, não atribuem ao teletrabalho a natureza de um novo regime jurídico para os servidores públicos e sim programa de gestão e justificam, dentre inúmeras vantagens, a adoção do trabalho remoto como ferramenta de incremento da eficiência, da efetividade e da produtividade do trabalho”, considera a Procuradora de Justiça Jussara Maria Pordeus e Silva, coordenadora da Comissão do Teletrabalho do Ministério Público do Amazonas (CGT/MPAM).

Fonte: Asscom MPAM