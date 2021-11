Mais de 30 manifestações são recebidas pela Ouvidoria do TCE-AM em Barcelos

Técnicos da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) receberam mais de 30 manifestações da população de Barcelos durante a programação do projeto “Ouvidoria+Presente” realizado na última semana no município.

“Chegamos a Barcelos para ouvir a população e fomos extremamente acolhidos pelos cidadãos do município. Certamente foi um trabalho exitoso e que não acabará com a vinda da Ouvidoria do TCE-AM à cidade. Agora, analisaremos todos os dados apresentados e adotaremos as medidas cabíveis. O projeto “Ouvidoria+presente” tem como objetivo aproximar a população dos trabalhos do Tribunal e, nesse contexto, buscamos ouvir as demandas e dar uma solução a elas”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Na última sexta-feira (5), a programação encerrou com uma audiência pública realizada na Escola Dr. Francisco Javier e que contou com a participação de autoridades de órgãos locais, além das presenças do presidente e do ouvidor da Corte de Contas amazonense, conselheiros Mario de Mello e Érico Desterro, respectivamente.

“Apesar do pouco tempo de divulgação das nossas ações em Barcelos, devido ao feriado, tivemos um número expressivo de manifestações registradas no atendimento presencial e forte presença da sociedade civil na audiência pública, o que mostra o aumento no interesse da participação popular na administração pública”, disse o conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Érico Desterro.

O projeto Ouvidoria + Presente e o programa Rodas de Cidadania já contemplaram, no ano de 2021, cinco municípios além de Barcelos. São eles: Maués, Novo Airão, Parintins, Rio Preto da Eva e Tabatinga.

Ida ao interior

Tido como fundamental, devido à precariedade dos serviços de internet nos municípios do Amazonas, o retorno das atividades nos municípios amazonenses iniciou em agosto.

Além do já consagrado Rodas de Cidadania, que tem como objetivo é explicar, aos presentes, as atribuições do TCE-AM, ouvir a população e o Poder Público locais sobre as demandas existentes e informar sobre os canais de comunicação da Ouvidoria dessa Corte de Contas, um novo projeto foi levado ao interior.

O Ouvidoria + Presente tem o intuito de aperfeiçoar o programa Rodas de Cidadania, visto que muitos cidadãos reclamavam da exposição diante do Poder Público, a Ouvidoria do TCE-AM criou o projeto “Ouvidoria + Presente”, para que, de forma mais cidadã, isenta e reservada, possa recepcionar as manifestações vindas da sociedade.

Ao todo, mais de 130 manifestações foram recebidas no atendimento presencial.

Fonte: Asscom TCE-AM