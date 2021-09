Magistrados do TJAM tomam posse na Academia de Letras e Cultura da Amazônia

Quatro magistrados do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) tomaram posse como membros da Academia de Letras e Cultura da Amazônia (Alcama) – os desembargadores Wellington Araújo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM); Flávio Pascarelli Lopes, diretor da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do TJAM (Eastjam); a juíza Lídia de Abreu Carvalho, titular da 1.ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (1.ª Vecute); e o juiz Eliezer Fernandes Júnior, titular do Juizado da Infância e da Juventude Infracional da Comarca de Manaus. A solenidade ocorreu na última sexta-feira (24/9), no auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo à sede do Judiciário amazonense.

Conforme os organizadores da solenidade, a entidade surgiu com a missão de defender os princípios culturais da região amazônica, notadamente na literatura, educação, ciência, arte e cultura de modo geral, além de congregar artistas de todos os gêneros culturais e dos diversos campos do conhecimento. E tem como propósito essencial pugnar pela defesa das causas naturais, ecológicas e ambientais, ao lado de entidades correlatas existentes.

Participaram da solenidade de diplomação e posse o escritor e poeta Paulo Eduardo Queiroz da Costa, presidente da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos e da Academia de Letras e Culturas da Amazônia; o advogadoJúlio Antônio Lopes, membro da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas (Acleja), vice-presidente da Alcama e vice-presidente da Acleja; o historiador e poeta Gaitano Antonaccio, patrono da Alcama e autor de mais de 160 livros, além de fundador e membro de outras entidades do Estado; a juíza e professora Lúcia Viana, representando a Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon); e Marco Aurélio Choy, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM).

O desembargador Wellington Araújo, que tomou posse na cadeira n.º 99, cujo patrono é a senhora Francisca de Freitas Araújo, agradeceu a honraria e destacou estar emocionado por passar a pertencer à entidade cultural.

O desembargador Flávio Pascarelli também foi diplomado e tomou posse na cadeira n.º 47, tendo Paulo Jacob como patrono.

A juíza de Direito Lídia de Abreu Carvalho passa a ocupar a cadeira n.º 75, cujo patrono é Pontes de Miranda. E o juiz de Direito Eliezer Júnior tomou posse da cadeira n.º 73, cujo patrono é Eliezer Fernandes. No total, foram 42 empossados na última sexta-feira.

