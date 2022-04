Magistrados do TJAM são homenageados pela Polícia Militar em evento de 185 anos da corporação

Dez magistrados do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), dentre eles, o presidente da Corte, o desembargador Domingos Jorge Chalub, foram homenageados com as Medalhas “Tiradentes” e “185 Anos da PMAM”, em reconhecimento ao apoio e relevância de serviços prestados à Polícia Militar, durante solenidade em comemoração ao aniversário de 185 anos da Polícia Militar do Estado do Amazonas, na cidade de Manaus.

Na cerimônia, realizada no Teatro Amazonas na noite da última quinta-feira (21/4), “Dia de Tiradentes”, o patrono da corporação, também foram entregues as Medalhas Policial Militar, Cândido Mariano e Mérito Policial a militares e civis, com a presença do governador do Estado, Wilson Lima, e do comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, cel. PM Vinícius Almeida, além de várias autoridades civis e militares.

Os agraciados do TJAM com a Medalha “185 Anos da PMAM” foram: o desembargador Domingos Jorge Chalub, presidente do TJAM; a desembargadora Maria das Graças Pessôa Figueiredo, coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no âmbito do TJAM; e, ainda, os desembargadores Wellington José de Araújo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM); Jorge Manoel Lopes Lins, vice-presidente e corregedor da Corte Eleitoral amazonense; Flávio Humberto Pascarelli Lopes, diretor da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Judiciário Estadual (Eastjam); Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro; além do juiz de Direito Luís Márcio Nascimento Albuquerque, presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon).

Três membros do Judiciário Estadual foram agraciados com a Medalha “Tiradentes”: o desembargador Délcio Luis Santos, presidente do Sistema Permanente de Mediação e Conflitos da Corte (Sispemec/TJAM); a desembargadora Vânia Marques Marinho, coordenadora Psicossocial do TJAM; e o juiz de Direito Mauro Moraes Antony, juiz auxiliar da Presidência do Tribunal.

Os agraciados do Judiciário Estadual do Amazonas destacaram o sentimento de gratidão pela homenagem recebida.

O presidente da Corte, desembargador Domingos Chalub, fez questão de agradecer à corporação a honraria e salientou: “esta foi uma homenagem muito bonita da Polícia Militar do Amazonas e fico extremamente gratificado em recebê-la”, enfatizou Chalub, aproveitando para parabenizar a todos os integrantes da corporação pelo aniversário de 185 anos.

Igualmente, a desembargadora Graça Figueiredo agradeceu a sua indicação para a homenagem. “Recebo com gratidão essa medalha de uma instituição que possui um papel fundamental pelos serviços prestados na defesa do cidadão e no combate à criminalidade nesses quase dois séculos da corporação, motivo de orgulho para a sociedade”.

A desembargadora Vânia Marques Marinho também agradeceu a escolha do seu nome. “Sinto-me muito honrada por esse reconhecimento ao trabalho desenvolvido desde a época em que atuava como promotora de Justiça, realizando ações de conscientização a respeito da inclusão de pessoas deficientes nas escolas e em projetos da PM. Sentimento de gratidão”, declarou.

O desembargador Wellington Araújo recordou o pai, ten. PM Olavo José de Araújo, que fez parte dos quadros da Polícia Militar do Amazonas, e enfatizou o orgulho de receber a medalha. “Fico envaidecido com a homenagem, até porque o meu pai pertenceu a esta corporação, chegando a tenente da Polícia Militar do Amazonas e, se estivesse vivo, ficaria, com certeza, muito orgulhoso de presenciar esse momento”, comentou, emocionado.

Outro homenageado, o desembargador Flávio Pascarelli, no ano de 2017, enquanto estava como presidente do TJAM, exerceu o cargo de governador interino e assinou os decretos de promoções para a Polícia Militar e o escalonamento da Polícia Civil, beneficiando mais de 2 mil profissionais. “A Polícia Militar do Amazonas possui um papel de relevância no Estado, sendo uma instituição que está diariamente nas ruas, em contato direto com o cidadão, primando pela segurança de todos. E é motivo de muita de satisfação e orgulho ser um dos agraciados nesta honraria concedida pela PM”, disse o magistrado, já homenageado anteriormente com a Medalha Tiradentes.

O desembargador Jorge Lins comentou: “recebo com muito orgulho essa homenagem e me sinto honrado pela lembrança do meu nome para ser agraciado com essa medalha, ainda mais alusiva a uma data tão auspiciosa”.

O desembargador Délcio Santos também agradeceu a homenagem, destacando a importância da Polícia Militar para a sociedade e o trabalho dos seus profissionais para a segurança da população. Ele disse ainda que, enquanto atuava como advogado e agora na condição de desembargador, os projetos desenvolvidos em parceria com a Polícia Militar representam passos importantes sobretudo na prevenção e no combate à criminalidade.

Em seu agradecimento, o desembargador Anselmo Chíxaro destacou se tratar de uma homenagem de uma instituição sólida, com 185 anos de atividades no Estado do Amazonas, prestando relevantes serviços à sociedade, e que a honraria era um incentivo para a continuidade de atividades do Judiciário em parceria com a Polícia Militar.

O juiz de direito Luís Márcio Albuquerque declarou estar feliz em receber esse reconhecimento pelo trabalho à frente da Associação dos Magistrados do Amazonas. Ele ressaltou que a Amazon promoveu várias ações de cunho social, principalmente nos momentos mais graves da pandemia de covid-19 em Manaus, dentre elas a distribuição de kits de equipamentos de segurança (EPIs) para os profissionais de Medicina e de Enfermagem que estavam trabalhando nos hospitais da capital, atendendo os pacientes com covid-19.

Fonte: Asscom TJAM