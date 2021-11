Mãe de Eliza diz que vai processar homem fantasiado de goleiro Bruno

A mãe de Eliza Samúdio, Sônia Moura, criticou o homem que usou uma fantasia do goleiro Bruno, segurando um saco de lixo escrito o nome de Eliza, durante uma festa de Halloween no Porão do Alemão na última segunda (1º).

“É difícil ver sua filha retratada como lixo”, disse Sônia em entrevista ao G1 Mato Grosso. Eliza foi assassinada em 2010 e nunca teve o corpo encontrado.

Sônia mora no Mato Grosso do Sul e contou o que sentiu quando soube da notícia. “Olha, triste, muito triste! Muito indignada pelo comportamento desse ser humano. A pessoa foi infeliz. Não sei o que está acontecendo hoje com o ser humano, é terrível”, explicou.

Triste, ela também explicou que precisou preparar Bruninho, filho de Eliza com o ex-goleiro Bruno, para receber a notícia que estava repercutindo.

“Eu consegui fazer com que ele não visse. Conversei e falei a respeito do que estava ocorrendo, até para preparar ele. Na escola pode haver comentários. Ele ficou assustado comigo, pensando que eu não estava bem”, disse Sônia.

A advogada de Bruninho e Sônia, Mônica de Moura Castro, informou que as medidas jurídicas contra o caso em Manaus já estão sendo providenciadas.

De acordo com a advogada, o cliente que usou a fantasia se voluntariou a prestar esclarecimentos, e, informou que se o dono do bar não se apresentar de forma voluntária, este deverá ser intimado.

A advogada que representa a família na área de crimes digitais, disse que já iniciou o processo cível. “Conversamos com o delegado de Manaus”, esclareceu. “Nós vamos processar, não sei como pessoas fazem coisas como essa, mexem com uma dor profunda”, disse.