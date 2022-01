Luiz Fux convoca magistrada do Judiciário catarinense para exercer cargo no CNJ

A juíza auxiliar da Presidência Carolina Ranzolin Nerbass, do Poder Judiciário de Santa Catarina (PJSC), recebeu o convite para atuar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a partir do dia 17 de fevereiro de 2022. A magistrada catarinense foi convocada pelo presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, para ocupar a função de juíza auxiliar da Presidência do CNJ.

Durante os últimos quatro anos, Carolina atuou junto ao corpo diretivo do Judiciário de SC como juíza auxiliar da Presidência para assuntos administrativos. Por conta disso, a juíza esteve à frente de diferentes projetos para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em toda Santa Catarina.

Em razão da manifestação do presidente do CNJ, o dirigente máximo do PJSC, desembargador Ricardo Roesler, baixou portaria para afastar das funções judicantes a juíza de Direito Carolina Ranzolin Nerbass, que está lotada na 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, após o término do mandado desta gestão.Fonte: Asscom TJSC