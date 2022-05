Justiça Militar determina prisão de policial por tortura em Lábrea-AM

A Justiça Militar do Amazonas decretou a prisão preventiva de um policial militar acusado de torturar um homem em via pública durante uma abordagem policial. O caso ocorreu no dia 18 de março de 2022, no município de Lábrea. Conforme apurado pelo MP e registrado pela câmera de segurança instalada próximo ao local do crime, a vítima conduzia uma motocicleta quando foi abordada pela Polícia Militar. Apesar de ter obedecido as instruções, o motociclista foi agredido por um dos policiais, mesmo sem opor resistência.

A denúncia foi apresentada pelos Promotores de Justiça do Polo Madeira e pela Promotoria de Justiça da Auditoria Militar após a instrução de procedimento investigatório criminal contra o policial autor das agressões e outro policial que presenciou os fatos, mas se omitiu no dever legal de agir para impedir o crime. Ambos serão processados e julgados pela Auditoria Militar do Amazonas.

Fonte: Asscom MPAM