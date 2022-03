Justiça Itinerante do Amazonas leva ação de atendimento à Comarca de Presidente Figueiredo

O Programa Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), realiza durante esta semana uma ação de atendimento no município de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros de Manaus). A atividade, que começou na segunda-feira (21) e se estenderá até sexta-feira (25), está acontecendo na sede da Secretaria da Mulher, localizada na rua Itaúba, n.º 31, bairro Morada do Sol, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h.

A ação em Presidente Figueiredo não interrompeu o atendimento que está sendo prestado pelo programa desde o último dia 7 de janeiro na Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), na Vila Olímpica, localizada na avenida Pedro Teixeira n.º 400, zona Centro-Oeste, em Manaus, onde o serviço permanecerá até o dia 1.° de abril. Nesse local, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

“Há algum tempo tomamos a decisão de não interrromper o atendimento na capital quando recebemos solicitação do serviço no interior. Assim, buscamos dinamizar as ações e dividimos a equipe, contamos com nossos colaboradores, nossos voluntários, estagiários e conseguimos atender, simultaneamente, tanto na capital quanto no interior de maneira a não prejudicar o atendimento previamente agendado”, explica o juiz Alexandre Novaes, coordenador do Justiça Itinerante.

Serviços oferecidos

A equipe realiza audiências e homologa acordos em ações de natureza consensual na área de Família, como: Divórcio Consensual; Guarda de filhos menores de idade entre os genitores; Pensão de filhos entre os genitores; Dissolução de união estável; Direito de visita de filhos menores de idade entre genitores e também da processos do Juizado Especial Cível (Pequenas Causas) com demandas envolvendo valores de até 20 salários mínimos: Cobranças em geral; Contratos não cumpridos; Serviços não prestados; Indenizações em acidentes de trânsito; Reparação de danos em geral; 2.ª via de certidões. Outras informações podem ser obtidas por meio do contatos (92) 98459-6677 e pelo e-mail: [email protected]

Fonte: Asscom TJAM