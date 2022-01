Distrito Federal – Um sargento do Exército, professor do Colégio Militar de Brasília, foi condenado a quase cinco anos de prisão por ter assediado sexualmente uma aluna de 13 anos.

A decisão foi divulgada na terça-feira (11), pela justiça militar. Na denúncia, o professor teria assediado a estudante do 8° ano do ensino fundamental enquanto dava aula de percussão com um beijo na boca.

O professor enviava mensagens por whatsApp e dizia estar apaixonado pela criança.