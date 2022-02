Justiça do DF condena réu a 28 anos de prisão pelo crime de feminicídio

Distrito Federal – O Tribunal do Júri de São Sebastião condenou nessa terça-feira, 8/2, o réu Fabiano de Sousa Eduardo à pena de 28 anos, um mês e 15 dias de prisão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio da companheira Claudinete Oliveira Barbosa.

O crime ocorreu na manhã do dia 2 de maio de 2021, na casa onde o casal morava há mais de sete anos, em São Sebastião. A vítima foi golpeada no pescoço com um abridor de coco, porque o réu não aceitava o término do relacionamento. O filho da vítima, de 13 anos de idade, presenciou a morte da mãe.

Em plenário, os jurados, em votação secreta, acolheram a denúncia do Ministério Público do DF e reconheceram as qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Além disso, foi considerado agravante o fato de o crime ter sido praticado na frente do filho da vítima.

Ao estabelecer a pena, o juiz presidente do Júri destacou a motivação torpe do crime: “O sentimento de possessão do acusado sobre a vítima é sentido em diversas provas existentes nos autos, como na relutância em permitir que a vítima frequentasse academia e na visualização continua dos dados existentes em seu aparelho celular, com exigência do fornecimento da senha do aparelho”, ressaltou.

O acusado respondeu ao processo preso e não poderá recorrer em liberdade.

processo: 0703298-19.2021.8.07.0012

Fonte: Asscom TJDFT