Justiça anula três questões do Concurso da Polícia Militar do Amazonas

Manaus/AM – A juíza Etelvina Lobo Braga do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) concedeu a anulação de três questões da prova do Concurso da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), após entender que as respostas consideradas corretas pela banca organizadora contém “erros grosseiros”.

A decisão só valerá para os candidatos que entraram na justiça pedindo a anulação das questões 53, 61 e 66 da prova tipo 1 para Oficial da PM.

“Os candidatos que não ajuizaram demandas judiciais, visando garantir o seu direito, não poderão se utilizar deste ato decisório para alcançar tal intendo, haja vista que o direito não socorre aos que dormem”, disse em um trecho da decisão.

A decisão do TJAM cabe recurso.