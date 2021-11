Julgamento do “Caso Kiss” no RS terá início em dezembro

O júri dos quatro réus que respondem à ação penal decorrente do caso Kiss terá início em 1° de dezembro de 2021, em Porto Alegre-RS.

Os empresários e sócios da boate Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, o músico Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor musical Luciano Bonilha Leão respondem por homicídio simples (242 vezes consumado, pelo número de mortos; e 636 vezes tentado, número de feridos).

Durante o julgamento serão ouvidas 19 testemunhas, 10 sobreviventes e os quatro réus. Eles serão julgados pelo Conselho de Sentença formado por sete jurados e presidido pelo Juiz de Direito Orlando Faccini Neto, titular do 2° Juizado da 1ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre. A previsão é que o Júri dure cerca de duas semanas.

O Júri será transmitido ao vivo pela internet e com cobertura no Twitter do TJRS em tempo real.

Proc. 001/2.20.0047171-0