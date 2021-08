Juizado Maria da Penha do Amazonas participa de palestra sobre atendimento humanizado à mulher

Os acordos celebrados entre trabalhadores e empregadores no Dia Regional da Conciliação, promovido na última sexta-feira (06/08) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11), movimentaram mais de R$ 2,3 milhões em créditos trabalhistas.

O evento, que já está na terceira edição, é uma iniciativa da Corregedoria Regional, implementado por meio da Resolução Administrativa n° 025/2019, e tem como proposta somar esforços para ampliar o número de acordos entre empregadores e trabalhadores, solucionando de forma mais célere os conflitos trabalhistas.

Este ano, ainda por conta da pandemia do novo coronavírus e das recomendações de distanciamento social, todas as audiências de conciliação foram realizadas integralmente por videoconferência. Durante a realização do evento, foram realizadas um total de 657 audiências virtuais de conciliação, com 220 acordos homologados, no valor total de R$ 2.325.601,09.

Houve ainda a arrecadação de R$ 114 mil de encargos previdenciários, além de R$ 6.885 de encargos fiscais. O evento contou com a participação 45 magistrados e 90 servidores, que promoveram o atendimento de 1.745 jurisdicionados.

Participaram do Dia Regional da Conciliação as Varas do Trabalho de Manaus/AM, do interior do Estado do Amazonas, de Boa Vista/RR, além do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Regional – Cejusc Manaus/AM e Cejusc Boa Vista/RR, e das unidades judiciárias de 2º grau.

A presidente do Tribunal, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, avaliou como positivo o resultado do evento. “O valor movimentado pelos acordos realizados no Dia Regional da Conciliação superou o da edição passada. Alcançar mais de 2 milhões em créditos trabalhistas liberados aos reclamantes em um único dia de evento é algo a ser celebrado, principalmente se levarmos em consideração um ano de pandemia, onde muitos trabalhadores perderam seus empregos e muitas empresas fecharam as portas”, afirmou.

A corregedora regional do TRT-11, desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa, parabenizou a todos os desembargadores, juízes e servidores que se imcubiram na mobilização de esforços para promoção e sucesso do Dia Regional da Conciliação – edição 2021.

