João Simões representa o TJAM na solenidade de troca de comando da Polícia Militar

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) prestigiou a solenidade de transmissão de cargo do Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), ocorrida na quarta-feira (15/12), e que marcou a posse do coronel Marcus Vinícius Oliveira de Almeida, ex-secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O Poder Judiciário foi representado pelo decano da Corte e diretor da Escola de Magistratura do Amazonas (Esmam), desembargador João de Jesus Abdala Simões.

A solenidade de passagem do Comando-Geral foi realizada na Praça Heliodoro Balbi, Centro da capital, na área externa do Palacete Provincial, primeira sede do Quartel do Comando Geral (QCG), e teve a presença do governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, e demais autoridades civis e militares.

Aos 44 anos, dos quais 27 dedicados à Polícia Militar, o coronel Vinícius Almeida assumiu o Comando-Geral da PM em substituição ao comandante interino, coronel Jerry Andrade de Menezes. Ele ingressou na instituição como aluno-oficial e fez carreira até chegar ao posto de coronel, em 25 de agosto de 2019. Durante 18 anos, atuou em funções de comando. Em janeiro de 2019 assumiu o cargo de Secretário de Administração Penitenciária e foi responsável pela criação do Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP) e dos programas de ressocialização “Conhecimento que Liberta” e “Trabalhando a Liberdade”.

Fonte: Asscom TJAM