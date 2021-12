Joana Meirelles recebe Medalha Ruy Araújo, outorgada pela Assembleia Legislativa do Estado

Em sessão especial, na tarde desta quinta-feira (09/12), no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a desembargadora Joana dos Santos Meirelles foi homenageada com a “Medalha Ruy Araújo”, maior honraria outorgada pelo Parlamento Estadual amazonense e que concede distinção a personalidades dos meios político, jurídico ou cultural e de demais segmentos da sociedade amazonense, pelos relevantes serviços prestados em suas respectivas áreas. A homenagem à magistrada do Tribunal de Justiça do Amazonas foi prestigiada por desembargadores (as), juízes (as) e servidores (as) da Corte; parlamentares; além de diversas autoridades civis, militares e religiosas, incluindo o governador do Estado, Wilson Lima. O decano do TJAM, desembargador João de Jesus Abdala Simões, representou o Tribunal na solenidade.

Autor da propositura de concessão da medalha à desembargadora Joana, o deputado estadual Álvaro Campelo destacou a trajetória da magistrada e o trabalho que vem realizando à frente da Coordenadoria da Infância e da Juventude (Coij), do Tribunal. “A vida da desembargadora Joana Meirelles atesta, de forma significativa, a sua contribuição ao Estado. Ela é uma pessoa que conhece a realidade da população do interior, por ter atuado como juíza em mais de 25 comarcas do Amazonas e, atualmente, como coordenadora da Infância e da Juventude é responsável por um núcleo que prove a defesa do Direito da Criança e do Adolescente”, disse o parlamentar, destacando o apoio da Coij às ações de conscientização promovidas pela Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia, com o objetivo de combater a presença de crianças em situação de vulnerabilidade nos semáforos da capital. Essas ações ganharam um peso diferenciado com a presença de alguém que se identifica, luta e faz de seu cargo público um instrumento de melhoria da vida da população”, disse Campelo.

Em sua fala, a desembargadora lembrou dos pais, dos irmãos, filhos e netos e agradeceu à Casa Legislativa, que acolheu a propositura de seu nome para a concessão da “Medalha Ruy Araújo”. “A conquista dessa honraria representa não apenas um esforço individual no exercício do labor que me coube, mas a mobilização de todos aqueles que no decorrer da minha vida profissional contribuíram para a superação das dificuldades que são impostas à própria magistratura; pelos anos de árduo trabalho em que pude vivenciar as dificuldades do nosso povo do interior e da capital. Estendo a presente honraria aos servidores do Poder judiciário, especialmente aos que trabalham e que já trabalharam ao meu lado; aos colegas magistrados e aos estagiários; também aos membros de garantias de direito, chamada rede de proteção, parceiros e colaboradores”, disse a desembargadora.

Ao mencionar a sua atuação na Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJAM, a desembargadora Joana destacou o desafio de atuar para o fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente, não como fim último, mas como caminho para que seja minorada a situação de vulnerabilidade social e de violação dos direitos impostas a esse segmento no Estado.

O governador do Estado, Wilson Lima, que também parabenizou o desembargador Délcio pela homenagem recebida na manhã de quinta-feira (09) ressaltou a necessidade de equilíbrio, principalmente, na questão da Infância e Juventude. “A experiência e a sensibilidade que a senhora tem, desembargadora, lhe conferem a condição de magistrada moderada, que tem tomado decisões que são importantes para a construção de politicas públicas para que a gente possa atender essa clientela em condição de vulnerabilidade social. A sua vivência no interior e seu conhecimento das dificuldades que se enfrenta nos lugares mais longínquos são importantes para fazer com que a Justiça chegue àqueles que realmente precisam”, disse o governador.

Mesa de autoridades

Além do presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade, a mesa de autoridades da sessão solene também foi composta pela promotora Lílian Maria Stone, representando o Ministério Público do Amazonas; pelo procurador-geral do Município Ivisson Correia e Silva, representando o prefeito de Manaus; por Thiago Nobre Rosas, subdefensor público-geral do Estado do Amazonas. De forma virtual, participou o arcebispo metropolitano de Manaus, dom Leonardo Steiner; o presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB/AM), Marco Aurélio de Lima Choy, e o presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon), juiz Luís Márcio Albuquerque.

Também estiveram presentes os desembargadores do Tribunal do Justiça do Amazonas César Bandiera; Paulo Caminha; Flávio Pascarelli; Elci Simões; Vânia Marques Marinho; Délcio Santos; Mirza Telma; Cláudio Roessing; os juízes Mônica Câmara; Ronnie Frank Stone; Rebeca de Mendonça Lima e familiares da homenageada.

Fonte: Asscom TJAM