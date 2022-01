Interesse Público mostra casos de indenização por trabalho escravo

A pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, a Justiça determinou que o governo federal apresente um plano para contratar funcionários para o Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro. A unidade de saúde pegou fogo em outubro de 2020 e desde então seus leitos de UTI estão fechados por falta de profissionais.

O MPF denunciou e a Justiça de Minas Gerais condenou o atual prefeito da cidade de Pouso Alegre, Rafael Tadeu Simões, a dez anos de prisão por desviar medicamentos e materiais Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Segundo investigação, os bens desviados foram usados em bois de sua fazenda particular. Além do prefeito, também foi condenada a atual secretária municipal de Saúde e a responsável pelas compras do hospital na época dos fatos.

Em São José dos Campos, interior de São Paulo, uma empregada doméstica resgatada de trabalho análogo à escravidão vai receber indenização de R$ 300 mil. A proposta foi construída em conjunto com os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho e a Defensoria Pública da União. Ela foi submetida ao regime ilegal de trabalho durante 25 anos. Após denúncias anônimas, a empregada foi resgatada em 2021 e encaminhada a um abrigo municipal – o empregador foi preso em flagrante.

A Estação Ecológica do Taim, próxima a Rio Grande (RS) tem como animal símbolo a capivara, que ali encontra proteção e tranquilidade. No entanto, no limite da reserva, esses animais foram alvo de ataques brutais e cruéis de caçadores ilegais, que filmaram os atos e depois divulgaram em redes sociais. O Interesse Público mostra que os autores do crime foram condenados pela Justiça.

Confira ainda a cerimônia de posse de novos procuradores da República e procuradores do Trabalho, aprovados respectivamente, no 29º e 21º Concursos de Provas e Títulos. A solenidade, realizada no Auditório JK, na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, foi presidida pelo procurador-geral da República em exercício, Humberto Jacques de Medeiros, e contou com a participação do procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira.

