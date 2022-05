Inscrições para estágio no MP-AM se encerram nesta quarta-feira (11)

O prazo de inscrições para o processo seletivo de estágio de nível médio e superior do Ministério Público do Amazonas (MPAM) se encerra nesta quarta-feira (11). As inscrições podem ser feitas digitalmente, mediante entrega de documentação, e, 1 (uma) lata de leite em pó de 400 (quatrocentos) gramas, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Avenida Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

Para o nível médio, são ofertadas vagas de cadastro reserva para técnico em informática, técnico em eletrotécnica e ensino regular, com bolsa no valor de R$ 700 e auxílio-transporte no valor de R$ 167,20. Já para o nível superior, há vagas para Arquivologia, Ciências da Computação, Estatística, Relações Públicas, Serviço Social e Design Gráfico; e cadastro de reserva nas áreas de Administração, Arquitetura, Contabilidade, Economia, Engenharia Civil e Florestal, Estatística e Letras – Língua Portuguesa, com bolsa no valor de R$ 900,00, e auxílio no valor de R$ 167,20.

O contrato de estágio terá vigência de um ano, com jornada de 4 horas diárias e 20 semanais, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

As provas ocorrerão de forma online no dia 22 (domingo), a partir das 9h.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone: 3655-0753.

Fonte: Asscom MPAM