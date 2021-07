Inscrições abertas para evento com público-alvo magistrados e servidores do Poder Judiciário

Magistrados (as) e servidores (as) do Poder Judiciário são o público-alvo do “Simpósio Nacional para Difusão de Conhecimento de Segurança Institucional e Fomento da Cultura de Inteligência no Âmbito do Poder Judiciário”, evento que será realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 12 a 13 de agosto.

O evento, que está com as inscrições abertas pelo link https://bit.ly/2UWCytE, tem como objetivo difundir o conhecimento acerca da segurança institucional e fomentar a cultura de inteligência no âmbito do Poder Judiciário.

Palestrantes e participantes inscritos participarão do evento por meio da plataforma Cisco Webex.

A divulgação do assunto entre os profissionais do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) foi solicitada pela Comissão Permanente de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Amazonas, presidida pelo desembargador Lafayette Carneiro Vieira Filho.

A abertura do evento será feita pelo ministro Luiz Fux (a confirmar), presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e pelo conselheiro Mário Guerreiro, membro do Conselho Nacional de Justiça, presidente do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário e juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e por Luiz Octávio de Carvalho Penna, diretor do Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário e membro do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário.

No dia 12, o primeiro painel do evento – “Polícia Federal com o advento da Polícia Judicial” – às 9h30, trará como Palestrante Rogério Galloro, assessor especial da presidência do Supremo Tribunal Federal e ex-diretor-geral da Polícia Federal. A mediação será feita por Marcelo Canizares Schettini Seabra, secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) e membro do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário.

No “Painel 2 | Modernização da Segurança Institucional no Poder Judiciário: planos, projetos, ações, responsabilidade dos tribunais e atribuições da Polícia Judicial”, os palestrantes serão Marcelo Canizares Schettini Seabra e Luiz Octávio de Carvalho Penna. A mediação será de Roberta Ferme Sivolella, juíza auxiliar da Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho, juíza do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1.ª Região e membro do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário.

No “Painel 3 | O Judiciário e o Sistema Prisional sob o olhar da Inteligência”, a partir de 11h10, a palestra ficará a cargo de Wagner de Oliveira Cavalieri, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e a mediação com Reginaldo Márcio Pereira, juiz federal do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região e membro do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário.

Segundo dia

No segundo e último dia do evento, a partir das 9h, dentro do “Painel 4 | Judicial Security”, participará um palestrante membro das forças de segurança do Poder Judiciário dos Estados Unidos a ser divulgado posteriormente, com a mediação sendo feita por Marcelo Canizares Schettini Seabra, secretário de Segurança do STF.

Às 9h50, pelo “Painel 5 | Fundamentos doutrinários da atividade de inteligência”, o palestrante será Gustavo Ivalski, diretor da Escola de Inteligência da ABIN, e o mediador Maurício Viégas Pinto, gerente de Inteligência da Secretaria de Segurança do STF.

O “Painel 6 | Atividade de Inteligência de Segurança Institucional no Poder Judiciário”, acontecerá às 10h40 também com palestra de Maurício Viégas Pinto, mas com mediação de Alexandre Augusto Quintas, juiz federal substituto da Justiça Militar da União e membro do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário.

Às 11h20, acontece o último painel do evento, o 7, “Gestão de Riscos- MIGRI e Estudos de Casos contra Magistrados”, com o palestrante Hipólito Alves Cardozo, coordenador de Segurança da Secretaria de Segurança do STF e como mediador Luiz Octávio de Carvalho Penna.

Serviço:

Data: 12 e 13 de agosto de 2021

Local: plataforma Cisco Webex

Horário: das 9h às 12h

Carga horária: 6 horas

Público-alvo: Magistrados (as) e Servidores (as) do Poder Judiciário

Inscrições: https://bit.ly/2UWCytE

Fonte: Ascom TJAM