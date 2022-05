Homem é condenado por estuprar netas de sua esposa no Amazonas

Manaus/AM – Um homem foi condenado a 27 anos e 6 meses em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra duas irmãs, netas da mulher com quem convivia.

De acordo com o Ministério Público do Amazonas (MPAM), os crimes foram cometidos em datas diferentes – 2013 e 2016 – quando as meninas tinham 4 anos de idade. O caso veio à tona quando a segunda vítima relatou o crime, o que encorajou a primeira a fazer o mesmo. O réu era companheiro da avó materna das vítimas e se prevaleceu dessa relação para cometer os crimes contra as crianças.

“Sendo companheiro da avó das vítimas, com quem as crianças chegaram, inclusive, a residir, o acusado era ascendente das crianças e teria autoridade sobre elas, o que levou o MP a pedir o aumento da pena, que somadas chegaram 27 anos e 6 meses”, explicou o Promotor de Justiça Caio Lúcio Fenelon Assis Barros.