Homem é condenado na Bahia a mais de 32 anos de reclusão por estupro e homicídio

O Tribunal do Júri da Bahia condenou no último dia 20, Damião Monteiro da Cruz condenado a 32 anos e seis meses de reclusão pelos crimes estupro e homicídio cometidos contra Camila Barbosa Cardoso por motico torpe e uso de tortura, sem a possibilidade de defesa. A sentença deverá ser cumprida em regime fechado.

O crime foi cometido no dia 10 de março de 2011, no interior de uma casa em construção, no bairro Santo Antônio em Barreiras. No dia, às 20h, com ajuda de uma terceira pessoa, Damião levou a vítima para a casa em construção, onde praticou os crimes de tortura e estupro contra ela. Camila chegou a ser resgatada por uma pessoa que passou pelo local, foi internada, mas morreu de traumatismo craniano três dias depois em decorrência das agressões.

Fonte: Asscom MPBA