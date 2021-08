Fux reúne-se com Rodrigo Pacheco e Ciro Nogueira

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, reuniu-se na quarta-feira (18) com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para debater a democracia e a importância do diálogo entre os Poderes. Durante o encontro, na sede da Corte, os presidentes discutiram a relação entre os Poderes.

Após o encontro, Fux lembrou que o cancelamento da reunião entre os chefes de poder, desmarcada após ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, a ministros do Supremo, não afetou o relacionamento harmônico entre os Poderes. “Como presidente do STF, sigo dialogando com todos”, enfatizou. No início da sessão, ele disse às ministras e aos ministros que a realzação de uma eventual nova reunião será reavaliada.

Casa Civil

À tarde, Fux se reuniu, por cerca de 30 minutos, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A audiência – uma visita de cortesia – foi pedida por Nogueira logo após sua posse na Casa Civil. Ele se apresentou ao presidente do STF e se mostrou aberto ao diálogo com a Suprema Corte.

No encontro, os dois conversaram sobre a importância do diálogo entre os Poderes, e Ciro Nogueira pediu que seja remarcada a reunião entre os chefes de Poder. Fux respondeu que reavaliaria a questão.

Fonte: Portal do STF