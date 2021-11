Henoch Reis registrou grande movimento no retorno das atividades presenciais do TJAM

O retorno das atividades 100% presenciais dos servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que trabalham no Fórum Cível Euza Maria Naice de Vasconcellos e Fórum Ministro Henoch Reis, nesta quarta-feira (03/11), teve a exigência do crachá de identificação e carteira de vacinação, tanto para servidores (as), estagiários (as) e prestadores (as) de serviços quanto para o público externo que foi em busca de acessar os serviços das duas unidades judiciárias. Quem não trouxe a carteira de vacinação foi orientado a fazer a pesquisa no site www.imuniza.manaus.am.gov.br e digitar o CPF para comprovar que já tomou pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

Ana Cláudia Ribeiro, servidora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária (GMF), se apresentou na portaria do Fórum Henoch antes das 8h. Com crachá e carteirinha de vacinação nas mãos, destacou a importância do retorno ao trabalho presencial, bem como as medidas adotadas pelo TJAM para receber os servidores. “Importante que todos voltem ao trabalho presencial e com responsabilidade. Temos de usar a máscara, o álcool em gel e, que todos estejam vacinados”, disse Ana Cláudia.

O responsável pela Assistência Militar no Fórum Ministro Henoch Reis, capitão Gutemberg Melo, explica que foram tomadas todas as providências para recepcionar os (as) servidores, magistrados (as), estagiários (as) e prestadores (as) de serviços, além do público externo que precisar acessar as dependências dos fóruns. “Estamos cumprindo as determinações que foram decididas em reunião em que participou a Assistência Militar. Estamos apoiando e orientando os agentes de portaria e recepcionistas no sentido de cumprir a portaria que orienta a retomada presencial. Quanto ao publico externo, ao chegar, a pessoa vai ser encaminhada à recepção, onde será orientada como deve proceder”, disse o capitão.

O retorno presencial nas unidades do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) está previsto na Resolução n.º 23/2021, aprovada pelo Tribunal Pleno e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 08/10/2021. A norma determina que a vacina é obrigatória para todos: magistrados, servidores, militares, estagiários, voluntários, delegatários, juízes leigos e de paz, ativos, inativos e pensionistas, vinculados, mesmo que de forma transitória, ao TJAM, assim como para prestadores de serviços, membros do Ministério Público, advogados e defensores públicos que ingressarem nas dependências físicas do Tribunal, na capital ou no interior.

A diretora da Divisão de Cerimonial do TJAM, Érika Ribeiro, disse que o primeiro dia de retorno 100% das atividades presencias nos fóruns, registrou um número expressivo de servidores (as), visitantes e advogados (as). “Nas unidades maiores, observamos um fluxo maior nas filas de servidores pela necessidade de conferir crachás e cartões de vacinas. Orientamos aos servidores, estagiários e funcionários que prestam serviço ao TJAM e que não possuam sua identificação funcional que providenciem o mais breve possível, o que pode ser feito por meio do Helpdesk, na intranet, ou indo diretamente ao setor de RH”, frisou a diretora.

Fonte: Asscom TJAM