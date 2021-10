Esmam promove curso prático sobre técnicas para aplicação de metodologias ativas

A Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promoverá nos dias 03 e 04 de novembro, das 16h às 19h (horário de Manaus) – 17h às 20h (horário de Brasília) –, o curso prático “Técnicas para aplicação de metodologias ativas”, que terá carga horária de 8 horas e um total de 100 vagas, sendo 50 para magistrados, 30 para servidores e 20 para público externo. As inscrições para o curso – que será ministrado por meio da Plataforma Zoom – deverão ser efetuadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA (no site www.esmam.tjam.jus.br ).

Segundo as professoras responsáveis pelo curso, Marina Feferbaum e Clio Radomysler, “as metodologias ativas de aprendizagem chegaram para ficar no Direito. Cada vez mais, professores e professoras procuram maneiras de ensinar que sejam mais engajadoras, interessantes para os estudantes e efetivas para a aprendizagem. Neste curso trabalharemos fundamentos, estratégias e um cardápio de métodos para praticar um ensino participativo e inovar seu curso desde já”.

Marina Feferbaum, é doutora (2016), mestre (2009) e graduada (2006) em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Learner designer (Kaospilot), coordenadora da área de Metodologia de Ensino e do Centro de Pesquisa e Ensino em Inovação, ambos da FGV Direito de São Paulo. Suas linhas de pesquisa abrangem direitos humanos, sistema jurídico africano, ensino jurídico brasileiro, métodos de ensino e tecnologia. Na FGV Direito/SP, também coordenou o Observatório do Ensino de Direito e cursos de pós-graduação lato sensu. Foi professora da pós-graduação nas disciplinas de Metodologia Científica e Internacionalização das Áreas Jurídicas. Já publicou e organizou diversas obras sobre direitos humanos, ensino jurídico e metodologias participativas de ensino, além de ministrar cursos de formação docente pelo Brasil.

Clio Radomysler é pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito/SP; mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo; bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (2015). É colaboradora da Sociedade Brasileira de Direito Público desde 2016, onde atua como professora e orientadora convidada. Coordena o projeto de extensão Direito, Discriminação e Diversidade na Faculdade de Direito da USP. Desenvolve pesquisas nas áreas de Direito Constitucional, Acesso à Justiça, Direito e Discriminação, Ensino Jurídico, e Direitos Humanos.

Fonte: Asscom TJAM