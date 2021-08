Escola Superior da DPE-AM disponibiliza cursos gravados sobre sistemas internos da Defensoria

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) disponibilizou na plataforma Coursify cursos gravados de sistemas internos da Defensoria. O objetivo é aperfeiçoar o desempenho de novos (as) estagiários(as), servidores(as) e defensores (as) da Instituição. Os cursos podem ser acessados a qualquer momento.

Foram disponibilizados os seguintes cursos: Treinamento SOLAR (Família, Cível, Forense e Criminal); Publicação de Vídeos em Canal do Youtube de uma Unidade da DPE; Acessando através do QrCode os Vídeos do Youtube das Unidades da DPE; Treinamento Sistema Próton.

As solicitações de inscrição nos cursos devem ser feitas diretamente à Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI) via e-mail, com as informações de nome completo e endereço de e-mail.

Os interessados devem solicitar acesso aos cursos enviando nome completo e um endereço de e-mail válido para [email protected] As informações de login e senha para acesso ao conteúdo serão enviadas via e-mail. Em seguida, é necessário acessar https://dpeam.coursify.me/student, inserir as informações de login recebidas e clicar na imagem do curso.

Os certificados serão emitidos para usuários com 100% do curso concluído. Após o fim do curso, o certificado será enviado para o e-mail cadastrado e este envio é feito pela Esudpam. Os cursos são válidos para o programa de Meritocracia.

Fonte: Asscom DPE-AM