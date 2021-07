Escola de Contas do TCE-AM fará cursos de português jurídico e leis orçamentárias

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM), realizará no mês de agosto três cursos e um workshop realizados pela todos de forma remota, com emissão de certificado. O calendário de cursos para o mês foi divulgado nesta quarta-feira (28) e as inscrições já estão abertas por meio da plataforma moodle, pelo endereço (https://moodle.tce.am.gov.br/).

Abrindo o ciclo de cursos de agosto, a psicóloga e relações públicas, Lívia Levinthal, irá conduzir um curso sobre inteligência emocional e programação neurolinguística. O curso será ministrado nos dias 04, 05 e 06 de agosto, das 8 às 12 horas, com carga horária de 12 horas e objetivando desenvolver conhecimentos teóricos e práticos para a gestão das emoções, redução do estresse e ansiedade no ambiente de trabalho e vida pessoal.

Dando sequência à programação, será ministrado de 9 a 13 de agosto o curso de PPA, LDO e LOA. Voltado para servidores, jurisdicionados e sociedade civil, o curso visa ensinar os conceitos de planejamento, orçamento municipal e elaboração do Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei Orçamentária Anual – LOA e Decreto de Execução Orçamentária (Cronograma de Desembolso). Ministrado pelo economista Edson Fernandes, o curso será realizado das 8 às 12 horas, com uma carga horária de 20 horas.

Entre os dias 16 a 20 de agosto, será a vez do curso de português jurídico. Com carga horária de 20 horas e aulas das 8h às 12h, a professora-doutora Janaína Ferraz irá ajudar aos alunos no reconhecimento da importância da linguagem na atividade jurídica, suas disposições legais sobre redação, vícios de linguagem jurídica, bem como na redação de texto jurídico, discurso jurídico (modalização/modulação do discurso; índices do metadiscurso) e os elementos fundamentais do texto jurídico.

O ciclo pedagógico de agosto será encerrado com um workshop sobre dúvidas frequentes em obras públicas, a ser realizado de 23 a 27 de agosto. Ministrado pelo professor-mestre Marcondes Gil Nogueira, o workshop terá carga horária de 20h, com aulas ocorrendo também das 8h às 12

