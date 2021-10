Escola de Contas do TCE-AM divulga programação de cursos para segunda quinzena de outubro

Serão realizados cursos na capital e outros sete municípios do Interior do Amazonas. As capacitações são gratuitas, e estão sendo feitas pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM).

As inscrições já estão abertas, e podem ser feitas no Moodle da Escola de Contas (moodle.tce.am.gov.br). A ECP oferece cursos na modalidade de ensino a distância e outros no formato presencial.

Nos dias 13 a 15 de outubro, de 8h às 12h, o auditor técnico do TCE-AM, Roberto Carlos dará o curso sobre Transferências Voluntárias (MROSC) e Emendas Impositivas. O curso será realizado presencialmente na Escola de Contas.

Além de temáticas voltadas à administração pública, cursos que tratam o desenvolvimento mental pessoal também são oferecidos. Nos dias 13 a 15 de outubro, a psicóloga e doutora Denise Duran Gutierrez abordará “Stress, Ansiedade e Inteligência Emocional”. O curso será na modalidade à distância e terá uma carga horária de 12h.

Nos dias 18 a 22 de outubro serão realizados, simultaneamente, oito cursos em diferentes municípios do estado. Na capital será oferecido, na modalidade EAD, o curso de Gestão Pública Municipal, das 13h às 17h. Nos municípios de Careiro Castanho, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga será abordada a Nova Lei de Licitações e Contratos.

Já nos municípios de Eirunepé, Rio Preto da Eva e Manaquiri, haverão palestras relacionadas ao Controle Interno, Transparência e Gestão de Risco. Haverá palestra, ainda, em Carauari, para tratar sobre Transferências Voluntárias, MROSC e Emendas Parlamentares.

Fonte: Asscom TCE-AM