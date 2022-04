Em Tefé, Fórum Desembargador Fábio Antônio do Couto Valle tem instalações revitalizadas

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) concluiu a revitalização das instalações do Fórum de Justiça Desembargador Fábio Antônio do Couto Valle, da Comarca de Tefé (a 525 quilômetros de Manaus). As obras nas dependências seguiram o padrão de reformas que está sendo adotado em várias unidades judiciais na capital e no interior, durante a atual administração da Corte, que tem à frente o desembargador Domingos Chalub (presidente), a desembargadora Carla Reis (vice-presidente) e a desembargadora Nélia Caminha (corregedora-geral de Justiça).

De acordo com o secretário de Infraestrutura do Tribunal, Rommel Akel, as obras tiveram a duração de 20 dias e a revitalização contemplou vários serviços, dentre os quais a recuperação do telhado; a pintura da fachada do prédio e das áreas internas; a pintura do estacionamento, com a colocação de sinalização horizontal de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), autistas e idosos; a recuperação dos banheiros e revisão de toda a parte elétrica, com troca de todas as lâmpadas para LED, que são mais econômicas.

“O trabalho de revitalização dos fóruns do interior continua e os próximos a serem atendidos por esse cronograma serão os das Comarcas de Fonte Boa, Alvarães e Parintins”, informou Rommel Akel.

O secretário de Infraestrutura do TJAM ressaltou que entre os fóruns que passaram por obras recentemente estão os de Tabatinga e Manacapuru. “Estão em andamento também as obras de construção dos fóruns de Novo Airão, que deve ficar pronto no segundo semestre deste ano; e já licitadas, aguardando apenas a ordem de serviço para começar, as obras do novo fórum de Carauari”. Segundo Rommel, a Seinf/TJAM está com um plano de obras para licitar e executar referente aos fóruns de Humaitá e Coari.

“A gestão do presidente Domingos Chalub tem buscado levar o mínimo de conforto e estrutura para as comarcas, dando total apoio para a execução do plano de revitalização das unidades judiciárias do interior, o que é um grande desafio, pois o nosso Amazonas é gigante. Temos procurado nos antecipar, enviando equipes às comarcas e tentando dar uma condição melhor de trabalho para o magistrado e a equipe de servidores, bem como para a população atendida nas nossas unidades”, salientou o secretário da Seinf/TJAM.

A juíza Nayara de Lima Moreira Antunes, titular do 1.º Juizado Especial Cível e Criminal de Tefé, comentou que a preocupação com o ambiente físico colabora para o bom atendimento das partes. “O trabalho de revitalização do Fórum de Tefé é importante para os servidores, jurisdicionados e magistrados, que terão mais conforto e segurança no uso das dependências das Varas. A preocupação com o ambiente físico colabora para o bom atendimento das partes, uma vez que em um espaço mais organizado e renovado as atividades fluem com melhor desempenho”, disse a magistrada.

De acordo com o juiz André Muquy, titular da 2.ª Vara de Tefé, a revitalização trouxe maior conforto e segurança: “Apesar do Fórum Desembargador Fábio Antonio do Couto Valle já contar com uma arquitetura moderna, visto que fôra inaugurado há 9 anos, já havia um certo desgaste, como no caso de portas, cadeiras destinadas ao público, fiação elétrica e outros. E a direção do Fórum tem dificuldades nesses reparos, até por falta de mão de obra e materiais necessários para reposição não serem facilmente encontrados no interior do Estado. Essa revitalização providenciada pelo Tribunal trouxe um maior conforto e segurança tanto para os servidores quanto para os jurisdicionados”, afirmou o magistrado.

