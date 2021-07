Em São Paulo, homem é denunciado por matar esposa na capital durante discussão por jogo de futebol

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de São Paulo ofereceu denúncia contra Leonardo Souza Ceschini, que matou a companheira em janeiro deste ano durante discussão iniciada após a partida final de um campeonato de futebol. Érica Fernandes Alves Ceschini foi atingida por golpes de faca e não resistiu aos ferimentos.

Para o promotor Fernando Bolque, o crime foi praticado por simples discussão familiar fomentada por rixa esportiva, o que configura a qualificadora do motivo fútil, além do emprego de meio cruel. Além disso, o delito ocorreu contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em âmbito doméstico e familiar.

Fonte: Ascom MPSP