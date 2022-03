Em Santa Catarina, justiça condena homem que matou esposa e ocultou corpo

Santa Catarina – Um homem foi condenado a 19 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e mais três meses de detenção, em regime inicialmente aberto, após sessão do Tribunal do Júri que teve duração aproximada de 11 horas, na comarca de Palhoça, sob a presidência do juiz Fúlvio Borges Filho, titular da 1ª Vara Criminal daquela unidade jurisdicional. O réu foi considerado culpado pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e falsa identidade.

Segundo a denúncia, ele assassinou a companheira na noite de 10 de julho de 2020, no interior da residência do casal, localizado na Ponte do Imaruim, em Palhoça. Após discussão, o acusado agarrou a mulher pelo pescoço e causou sua morte por asfixia mediante esganadura. Na sequência, já de madrugada, colocou o corpo da vítima no porta-malas do seu Renault Clio. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, dirigiu-se com o veículo até o estacionamento de um supermercado em Forquilhinha, bairro de São José.

Lá, após abandonar o carro, sempre segundo o Ministério Público, fugiu e foi buscar abrigo em um hotel na rua Conselheiro Mafra, no centro de Florianópolis, onde apresentou-se sob falsa identidade, como forma de evitar sua localização. A tentativa foi infrutífera. Nos debates entre defesa e acusação, ficou registrado o perfil violento do réu que, com apenas um ano de relacionamento com a vítima, já possuía histórico de agressões e brigas constantes. Ele, que respondeu ao processo na prisão, não terá direito a recorrer em liberdade.

Fonte: Asscom TJSC