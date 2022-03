Em Santa Catarina, homem que assassinou vítima com tiro certeiro no coração

O Tribunal do Júri da comarca de Fraiburgo condenou um homem a 14 anos de reclusão, em regime fechado, por homicídio duplamente qualificado. Em 2020, ele matou um rapaz com um tiro no peito. A sessão foi presidida pela juíza Bruna Luiza Hoffmann, que autorizou os familiares da vítima e réu acompanharem os trabalhos de forma virtual, uma vez que os júris populares ainda não têm a presença do público geral por conta da pandemia. Mais de 100 pessoas assistiram ao julgamento em transmissão feita pelo You Tube.

O crime ocorreu no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Fraiburgo. Conforme a denúncia, era próximo da meia-noite de 4 de maio quando o acusado atirou diversas vezes contra a vítima. Um dos disparos acertou o coração. Ele tinha saído de casa e no trajeto para a residência da irmã foi surpreendido pelo réu. Os dois haviam se desentendido porque a vítima se opunha ao comércio de entorpecentes.

O delito de homicídio foi qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Durante a instrução do processo foram ouvidas 12 testemunhas e interrogados dois acusados. Um deles impronunciado porque não houve provas de sua participação no crime. O homem condenado em júri popular estava preso desde a época dos fatos. A magistrada negou a ele o direito de recorrer da decisão em liberdade.

Fonte: Asscom TJSC