Em Itacoatiara,abertura da Semana pela Paz é marcada por apresentação das mulheres da Casa de Maria

No primeiro dia de atividades da “20.ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, na segunda-feira (07/03), no Fórum de Justiça Dr. Rebelo de Mendonça, da Comarca de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus) foi marcado por uma apresentação especial das mulheres da “Casa de Maria – Serviço de Apoio à Mulher, ao Idoso, à Criança e à Pessoa com Deficiência (Samic)”. No auditório, magistrados, servidores, representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Polícia Civil prestigiaram a cerimônia de abertura do evento.

A 1.ª Vara da Comarca de Itacoatiara pautou 25 audiências para o período de esforço concentrado, informou o juiz Saulo Góes, titular da unidade judiciária. Na quinta-feira (10), também ocorrerá uma sessão do Tribunal do Júri para julgamento de uma caso de feminicídio, a ser realizada pela 3.ª Vara da comarca.

A atividade organizada para marcar a abertura da Semana deu ênfase à sensibilização da sociedade para a questão da violência de gênero. No palco, enquanto a coordenadora da “Casa de Maria”, Tânia Chantel, declamava um texto retratando o sofrimento de uma mulher vivendo um relacionamento abusivo, vítimas de violência doméstica carregavam cartazes nomeando os vários tipos de violência: psicológica,

patrimonial, cosmética. “”, disse o juiz Saulo Pinto Góes.

“Além do objetivo principal, que é o de assegurar a celeridade dos processos relativos à violência de gênero, a campanha também é uma oportunidade de difundir esclarecimentos e promover o diálogo entre a Sociedade e Justiça. É um momento de conscientização coletiva acerca dos direitos das mulheres, assim como da divulgação das condutas proibidas em lei. Em Itacoatiara, a ação está sendo muito bem recebida, com adesão da sociedade civil e ampla divulgação”, disse o juiz Saulo Góes.

Na quinta-feira (10), será realizado o julgamento do réu Aclemildo Alves dos Santos denunciado pelo Ministério Público pelo crime de feminicídio, que teve como vítima Jocy Carvalho Alves dos Santos, 35 anos. De acordo com a denúncia, o crime ocorreu na Vila Lindóia, zona rural de Itacoatiara, em 2015, em via pública, quando Jocy teria sido atacada a golpes de terçado pelo réu.

Fonte: Asscom TJAM