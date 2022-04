Em Goiás, DPE tem pedido deferido para que réu seja citado por Whatsapp

Goiás – Em pedido liminar referente à ação de guarda, alimentos e regulamentação de convivência, a Defensoria Pública do Estado de Goiás, teve pedido deferido para que o réu fosse citado por meio do aplicativo Whatsapp, ainda que se tenha conhecimento do endereço do requerido e que esse resida em Goiânia. A ação foi protocolada pela 2° Defensoria Pública Especializada de Atendimento Inicial da Capital e o pedido deferido no último dia 28 de março.

Na ação, a defensora pública Ana Carolina Leal pediu “a citação do requerido por meio de aplicativo de whatsapp, considerando o princípio da celeridade e o Provimento Conjunto 009 do TJGO citação por meio eletrônico com o objetivo de buscar a celeridade processual”.

Na decisão, o juízo acatou o pedido da DPE-GO e ressaltou que o cumprimento deverá “garantir a identificação da parte ré (comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; Certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação)”.

A liminar também determinou que o réu citado pague todo dia 10 de cada mês o valor de 30% do salário-mínimo vigente como finalidade de pensão alimentícia e que uma audiência de conciliação/mediação seja marcada com a participação do requerido e da autora da ação.

Fonte: Asscom DPE-GO