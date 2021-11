Em Florianópolis-SC, justiça determina prisão preventiva de grupo que simulou sequestro

Durante audiência de custódia realizada nesta terça-feira (2), o juízo de plantão da comarca de Florianópolis-SC converteu em preventiva a prisão em flagrante de um grupo pelo crime de extorsão. Composto de uma mulher e três homens, o grupo simulou um sequestro para extorquir a família da mulher, que aparecia como vítima. O juiz Mônani Menine Pereira tomou a decisão para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Segundo a polícia, a mulher e os três homens simularam um sequestro para extorquir R$ 10 mil da família dela. O objetivo era levantar uma quantia para quitar dívidas do vício em drogas do grupo. Assim, os indiciados foram até um motel no norte da Ilha e montaram a farsa. Com tinta vermelha, simularam que a vítima estava ensanguentada, e com lacres a amarraram. Por meio de mensagens de voz e de uma chamada de vídeo, o grupo teria praticado a extorsão.

