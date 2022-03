Editais abrem vagas para juízes eleitorais em Manaus e Humaitá

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Wellington José de Araújo, divulgou editais de vagas para juízes em zonas eleitorais, da capital e do interior, devido ao término do biênio dos magistrados titulares das circunscrições eleitorais.

Trata-se do Edital n.º 001/2022, com vaga para a 17.ª Zona Eleitoral de Humaitá, em razão do término do biênio do juiz Charles José Fernandes da Cruz; e do Edital n.º 002/2022, com vaga para a 65.ª Zona Eleitoral de Manaus, pelo término do biênio do juiz Alexandre Henrique Novaes de Araújo.

Os editais foram publicados em 04/03, sendo que o prazo para o requerimento de inscrições terminará em 26/03.

O formulário de inscrição está disponível no site do TRE/AM (www.tre-am.jus.br), acessando o link: O TRE, Zonas Eleitorais, Edital de inscrição de juízes eleitorais.

Fonte: Asscom TJAM