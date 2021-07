DPE-AM divulga agendamento e atendimento virtual para Ações Judiciais na área Cível

Cobrar na Justiça uma indenização por dano material ou moral, resolver judicialmente uma questão de acidente de trânsito ou processar o poder público. Tudo isso pode ser feito gratuitamente e sem sair de casa. Com agendamento on-line e atendimento virtual para questões da área Cível, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) proporciona maior comodidade e segurança para a população na resolução de conflitos.

A área Cível compreende questões como ações judiciais para indenização, cobrança, mandado de segurança, despejo e acidente de trânsito, além de processos contra o Estado, o Município e a Previdência (Amazonprev e ManausPrev). Na Defensoria Pública do Amazonas, o agendamento para esse tipo de ações é feito exclusivamente de forma on-line pelo site agendadpeam.com e os atendimentos são realizados por meio do aplicativo Telegram, de forma remota, à distância, evitando riscos de contágio pelo novo coronavírus.

No site para agendamento, a pessoa deve clicar na opção “Atendimento Virtual”. Em seguida, na janela “Novo Agendamento”, é preciso preencher os campos em branco com dados pessoais, como CPF e nome completo, e acionar o item “Não sou um robô”. Depois é só clicar em “Procurar”. Uma mensagem surgirá para a confirmação dos dados informados. Na sequência, deve-se clicar em “Agendar”. Em seguida, é necessário informar um telefone para contato e um e-mail. Depois, clicar em “Continuar”.

Uma janela se abrirá para preenchimento de dados pessoais relacionados ao endereço, como CEP, cidade, Estado e rua. Após preencher todos os campos, deve-se clicar em “Continuar”, na janela seguinte acionar o item “Cível” e clicar em “Continuar”.

O próximo passo será escolher o tipo de ação para o qual se deseja atendimento. Automaticamente, uma mensagem informará a documentação necessária. Após registrar a lista de documentos requisitados, deve-se clicar em “Continuar”. Em seguida, é necessário escolher uma das Defensorias de atendimento Cível e clicar em “Continuar”.

Na sequência, surgirá na tela um calendário, onde deve-se selecionar o mês, a data e o horário desejado entre os que estão disponíveis para novos agendamentos. O passo seguinte, é clicar em “Confirmar Agendamento”. Uma janela se abrirá para a confirmação dos dados cadastrados.

Na mensagem constarão todos as informações sobre o agendamento, a confirmação de que o atendimento é virtual e um link para entrar em contato com a unidade de atendimento. Após conferir as informações, deve-se confirmar os dados inseridos e clicar em “Continuar”. Em seguida, será possível visualizar a mensagem “Agendamento Concluído”.

Com o agendamento concluído, automaticamente abrirá uma janela com todas as informações do agendamento e de documentação necessária, além de opções para baixar ou enviar por e-mail a confirmação do agendamento.

Atendimento

O atendimento virtual é feito pelo celular, por meio do aplicativo Telegram. Não é preciso ir até uma unidade da Defensoria para receber o atendimento.

Tanto para quem já utiliza o aplicativo Telegram, quanto para quem ainda não utiliza, o primeiro passo para o atendimento é clicar no link para entrar em contato com a unidade de atendimento, aquele que é informado durante o processo de agendamento. O link direcionará para uma conversa no aplicativo. Se você ainda não possui o Telegram instalado em seu celular, o link fará com que você instale o aplicativo.

Clicando no link antes do dia do atendimento, a conversa será com o assistente de atendimentos da Defensoria, um “robô” que dará informações sobre o atendimento agendado. Acessando o link no dia e horário agendado, a conversa com um atendente é iniciada e o atendimento será realizado.

Fonte: Ascom DPE-AM